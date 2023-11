OM: L’évolution de la masse salariale de l’OM sous Frank McCourt

Depuis que Frank McCourt en a pris la tête, l’OM flambe sur les salaires.

Contraint ce mercredi par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), à « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », l’Olympique de Marseille devra veiller à la dépense au prochain mercato de l’hiver, pour ne pas plomber les finances du club au bilan comptable, au 30 juin prochain. C’est que depuis qu’il a repris la suite de Maragrita Louis-Dreyffus, à la propriété du club, Frank McCourt cumule et accumule les déficits chroniques.

La DNCG ordonne l’encadrement de la masse salariale de l’OM

L’une des principales raisons tient à la dépense de son OM sur les salaires. Sous son autorité elle a explosé tel que le montre notre graphique ci-dessous de l’évolution de la masse salariale depuis la saison 2016-17, celle de son arrivée (il a officiellement repris le groupe en octobre 2016), jusqu’à 2022, pour les derniers chiffres officiellement connus à ce sujet. Sous son autorité, la masse salariale chargée a, pour la première fois à l’OM, dépassé les 100 millions d’euros.

Des salaires à l’origine des déficits chroniques de l’OM sous McCourt

Sur la période donnée, elle a augmenté de près de 55% et plus encore à l’ajout des derniers chiffres de l’exercice dernier et de celui en cours. Sauf que, privé de la clinquante Ligue des champions cette saison, l’Olympique de Marseille ne peut assumer le même train de vie qu’envisagé au commencement de la saison, quand il avait encore l’espoir de pouvoir jouer cette C1, après avoir franchi les barrages. En six ans, tel que nous le détaillions au printemps, l’OM a perdu plus de 400 millions d’euros au cumul des six ans de gouvernance de Frank McCourt.