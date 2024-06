Espagne – Italie 2024 en direct streaming

Espagne ou Italie, l’une de ces deux nations peut se valider dès ce soir pour la suite de l’Euro 2024.

C’est le choc de la deuxième journée du groupe B et la première très grosse affiche de cet Euro de football qui se joue ce jeudi en soirée. Deux nations qui ont gagné leur premier match et qui cherchent à valider leur qualification pour la suite de la compétition, dès à présent. Espagne – Italie 2024 en direct streaming est doublement diffusé, à la fois sur BeIn Sports pour les abonnés et en clair sur la chaîne et le web de M6. Coup d’envoi à 21h.

Suivez Espagne – Italie 2024 en direct streaming

Un choc que cet Espagne – Italie 2024 en direct streaming à l’Euro

D’un côté, la Roja a marqué les esprits avec une prestation de haute volée, portée par la pépite Lamine Yamal, déjà dans les livres d’histoire. De l’autre, la Squadra Azzurra a dû s’employer pour venir à bout des Albanais, manquant de réalisme offensif. Un succès qualifierait d’ores et déjà le vainqueur pour les 8es de finale. Un nul laisserait chaque équipe avec de bonnes chances de rallier la phase à élimination directe avant la dernière journée.

Le vainqueur de ce duel sera qualifié pour les huitièmes de l’Euro

Sur le papier, ce choc au sommet a tout d’une finale avant l’heure. Sur le terrain, les deux nations majeures du football européen auront à cœur de prendre une option forte pour la suite. L’Espagne pour confirmer ses ambitions de forte tête, l’Italie pour se rassurer après un début laborieux. Un premier tournant décisif pour l’un des deux prétendants au sacre final ? Réponse dans l’air de la Ruhr dès 21h.