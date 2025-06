Une place en finale de la Ligue des nations 2025 se joue entre l’Espagne et la France.

Le dernier carré de la Ligue des nations entre dans le vif du sujet ce jeudi 5 juin. Après l’opposition entre l’Allemagne et le Portugal, la deuxième demi-finale se joue en soirée, depuis Stuttgart, en Allemagne. Espagne – France 2025 en direct streaming est un match à suivre en direct et en clair et en exclusivité sur TF1, à partir de 21h.

Les Bleus arrivent lancés dans cette phase finale après avoir dominé la Croatie en quart de finale retour en mars dernier (2-0), au Stade de France. Une prestation solide qui a confirmé la montée en puissance du groupe de Didier Deschamps, à l’approche de l’été et des échéances majeures. À l’inverse, l’Espagne s’avance avec la confiance d’un champion d’Europe en titre, auréolé de sa victoire lors du dernier Euro, où elle avait justement éliminé la France en demi-finale (2-1).

Comme un air de revanche entre les deux pays

Ce nouveau duel entre deux des plus grandes nations du football européen aura des allures de revanche pour les Tricolores, qui n’ont pas oublié l’échec de 2024. Mais le contexte a changé : les automatismes sont de retour, plusieurs cadres ont retrouvé leur meilleur niveau, et certains jeunes éléments se sont affirmés. L’objectif est clair : rallier la finale et tenter de décrocher un deuxième trophée dans cette compétition née en 2018, après le titre remporté en 2021 face… à l’Espagne (2-1).

En face, la Roja continue de faire confiance à sa jeune génération dorée. À seulement 17 ans, Lamine Yamal incarne cette nouvelle vague espagnole ambitieuse et décomplexée. Avant la rencontre, le jeune prodige du Barça n’a pas hésité à lancer le duel médiatique en défiant publiquement Ousmane Dembélé, qui sera lui aussi très attendu dans le couloir droit. Sportivement, cette demi-finale s’annonce comme un affrontement serré entre deux formations joueuses, bien structurées, et portées par une richesse technique rare. Les individualités pourraient faire la différence dans un match où la moindre erreur risque de coûter cher.

Les amateurs de football ont donc rendez-vous ce jeudi soir pour une affiche de gala, à suivre en direct sur TF1 à partir de 21 heures. Une place en finale est en jeu, avec, potentiellement, une confrontation contre le vainqueur d’Allemagne – Portugal. De quoi garantir un mois de juin chargé en émotions pour les fans des Bleus.

Pour tout savoir sur le choc entre l’Espagne et la France

Informations pratiques :

📅 Espagne – France, demi-finale de Ligue des nations

🕘 Jeudi 5 juin 2025, coup d’envoi à 21h00

📺 Match diffusé en direct sur TF1