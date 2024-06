Espagne – Croatie 2024 en direct live streaming

Espagne face à la Croatie, le premier gros choc de cet Euro 2024.

Ce samedi est la deuxième journée de l’Euro et cette opposition est aussi la deuxième au calendrier du jour. C’est une affiche prometteuse dans le groupe B, surnommé le « groupe de la mort ». Un premier gros match pour les amateurs de ballon rond, mais cet Espagne – Croatie 2024 en direct live streaming prévu ce samedi 15 juin à 18 heures, ne sera diffusé en direct que sur beIn Sports 1. Le groupe beIn Sports est en effet le titulaire de tous les droits, donc le seul à proposer l’intégralité des rencontres de l’Euro 2024, offrant ainsi une couverture complète du tournoi. Il est accessible dans le pack de Canal+ qui propose une offre complète de sport avec BeIn Sports, DAZN et Eurosport en plus.

Suivez Espagne – Croatie 2024 en direct live streaming

Espagne – Croatie 2024 en direct live streaming sur BeIn Sports 1 à 18h

Le groupe B est sans doute le plus redouté de cette édition de l’Euro, regroupant des équipes de premier plan : l’Espagne, la Croatie, l’Italie et l’Albanie. Les Espagnols et les Italiens sont les favoris pour décrocher les deux premières places, mais la Croatie de Luka Modric a prouvé qu’elle pouvait créer la surprise. Lors de ses derniers matchs de préparation, la Croatie a battu le Portugal sur son propre terrain et s’est imposée 3-0 contre la Macédoine du Nord. De son côté, l’Espagne a fait le plein de confiance avec des victoires éclatantes contre Andorre (5-0) et l’Irlande du Nord (5-1).

La Roja campe sur une victoire face à la nation au damier

Le dernier affrontement entre l’Espagne et la Croatie remonte à l’Euro 2021, lors d’un huitième de finale mémorable. Ce match, riche en rebondissements, s’était soldé par une victoire espagnole 5-3 après prolongation, offrant un spectacle inoubliable aux fans. Ne manquez pas cette rencontre décisive qui pourrait bien donner le ton pour la suite de la compétition dans ce groupe B si relevé. Les fans de football peuvent s’attendre à un match intense et spectaculaire entre deux équipes déterminées à briller sur la scène européenne.