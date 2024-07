Espagne – Angleterre 2024 en direct streaming

Qui de l’Espagne ou de l’Angleterre soulèvera le trophée de la victoire à l’Euro 2024 ?

C’est ce dimanche soir, le jour de la finale de l’Euro. Un duel au sommet du football européen pour dernier match décisif de la compétition, qui se tiendra à l’Olympiastadion de Berlin. Qui de la Roja ou des Three Lions soulèvera le trophée. Pour le savoir, il faudra être sur M6 clair ou sur BeIn Sports, pour suivre Espagne – Angleterre 2024 en direct streaming. Début des hostilités à 21h, le match sera suivi de la remise de la coupe et la cérémonie de clôture.

Suivez Espagne – Angleterre 2024 en direct streaming

A voir sur M6 la finale de l’Euro Espagne – Angleterre 2024 en direct streaming

L’Espagne, revenue au premier plan après une décennie en demi-teinte, arrive en finale avec un parcours impressionnant. Vainqueure de tous ses matchs dans la compétition, la Roja a éliminé successivement la Géorgie, l’Allemagne et la France en phase à élimination directe. Cette performance fait suite à son récent succès en Ligue des Nations, confirmant le retour de l’équipe au plus haut niveau.

L’affrontement de deux équipes invaincues dans la compétition

Face à elle, l’Angleterre, également invaincue dans le tournoi, a su se frayer un chemin jusqu’en finale malgré quelques difficultés. Après avoir terminé en tête de leur groupe, les Three Lions ont dû batailler en huitièmes contre la Slovaquie et en quarts face à la Suisse, avant de s’imposer in extremis contre les Pays-Bas en demi-finale.