Espagne – Allemagne 2024 en direct live streaming

L’Espagne face à l’Allemagne, une affiche remarquable pour débuter les quarts de l’Euro 2024.

C’est le premier des quarts de finale de l’Euro de football et sur le papier, le plus séduisant des quatre. Ce pourrait être une finale avant l’heure entre deux équipes, qui ont impressionné depuis le début du tournoi. Elle s’affronteront sur la pelouse du MHPArena de Stuttgart. Espagne – Allemagne 2024 en direct live streaming est à la fois sur TF1 et BeIn Sports 1, à partir de 18h ce vendredi 5 juillet.

Voyez Espagne – Allemagne 2024 en direct live streaming

Sur TF1 ou BeIn Sports Espagne – Allemagne 2024 en direct live streaming

L’Espagne, vainqueur de la dernière Ligue des Nations, arrive en force dans ce quart de finale. La Roja a dominé son groupe avec trois victoires consécutives contre la Croatie, l’Italie et l’Albanie. En huitième de finale, malgré une frayeur initiale, les Espagnols ont surclassé la Géorgie 4-1, confirmant leur statut d’outsider sérieux pour le titre.

Ce pourrait être une finale de l’Euro avant l’heure

L’Allemagne, pays hôte du tournoi, n’est pas en reste. Invaincue jusqu’ici, la Nationalmannschaft a impressionné dès son entrée en lice avec une victoire écrasante contre l’Écosse (5-1). Après un léger accroc contre la Suisse en phase de groupes, les hommes de Julian Nagelsmann ont retrouvé leur efficacité en éliminant le Danemark 2-0 en huitième.

Ce duel entre deux géants du football européen promet d’être un moment fort de la compétition, mêlant l’expérience et le talent des deux équipes dans ce qui pourrait bien être un avant-goût de la finale.