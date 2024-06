Ecosse – Hongrie 2024 en direct streaming

L’Ecosse et la Hongrie ont encore une infime chance de se qualifier pour la suite de l’Euro 2024.

C’est le dernier tour du groupe A à l’Euro, ce dimanche 23 juin à 21h, il est programmé à la Stuttgart Arena. Il reste de l’enjeu mais plus pour équipe, qui peut encore entrevoir les huitièmes de finale, tandis que l’autre, battue à deux reprises est déjà quasiment éliminée. Ecosse – Hongrie 2024 en direct streaming est à voir sur BeIn Sports 2, ce dimanche soir, en exclusivité sur la chaîne accessible avec l’offre sport de Canal+.

L’Écosse, après un démarrage catastrophique contre l’Allemagne (une lourde défaite concédée 5-1), s’est quelque peu reprise en obtenant un match nul 1-1 face à la Suisse en suivant. Les hommes de Steve Clarke conservent ainsi un mince espoir de qualification pour les huitièmes de finale.

Un dernier match avec un peu d’enjeu dans ce groupe A

De son côté, la Hongrie arrive dans une situation délicate avec deux défaites en autant de matchs : 3-1 contre la Suisse et 2-0 face à l’Allemagne. Malgré une prestation encourageante contre la Mannschaft, les Magyars sont dos au mur et doivent impérativement s’imposer pour espérer poursuivre leur aventure dans le tournoi. Et même ça pourrait ne pas suffire.

Ce match s’annonce donc tendu et décisif pour les deux nations. L’Écosse tentera de capitaliser sur son dernier résultat pour décrocher une victoire, tandis que la Hongrie n’aura d’autre choix que d’attaquer pour maintenir ses chances, même infimes, de qualification.