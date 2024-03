Doumbé – Baki 2024 en direct live streaming

Cédric Doumbé est de retour pour affronter l’invaincu Baysangur « Baki » Chamsoudinov.

Les amateurs de combats sont sur le qui-vive cette semaine avec deux affrontements de haut vol au programme. Et ça commence ce jeudi soir dans l’octogone du MMA pour la PFL. Le trashtalker le plus volubile de la discipline affronte un autre de ses pairs. Doumbé – Baki 2024 en direct live streaming est à voir ce jeudi en soirée, sur le groupe DAZN. Et uniquement là, même pas rendu accessible pour ceux qui ont DAZN 1 dans l’offre couplée avec Canal +.

Pour voir Doumbé – Baki 2024 en direct live streaming

Uniquement sur DAZN l’affrontement Doumbé – Baki 2024 en direct live streaming

Le jeudi 7 mars, DAZN diffusera en direct depuis l’Accor Arena la soirée de la Professionnal Fighters League (PFL). Le moment phare de la soirée sera le duel explosif entre Baysangur « Baki » Chamsoudinov et Cédric Doumbè, deux combattants invaincus. L’événement débutera aux alentours de 23 heures.

Un duel non indisponible avec l’offre couplée de Canal +

Un point à noter est que la diffusion ne sera pas disponible sur DAZN 1, reprise notamment par des distributeurs tels que Canal+. Seuls les abonnés à la plateforme DAZN (14,99 euros par mois) auront accès à cette soirée exceptionnelle. Cependant, aucuns frais supplémentaires ne seront requis, éliminant ainsi le besoin du système Pay-Per-View (PPV) qui a eu un succès mitigé en France.

La plateforme anglaise entame une semaine intense sur les combats

Le vendredi 8 mars, DAZN enchaînera avec la retransmission du combat de boxe entre le redoutable Francis Ngannou et le Britannique Anthony Joshua, qui se tiendra en Arabie saoudite. Le groupe britannique continue d’innover en proposant ces combats de classe mondiale directement aux fans, soulignant ainsi son engagement envers une diffusion de qualité et un accès privilégié aux événements sportifs les plus en vue. Les aficionados de combat sont invités à s’abonner pour vivre ces moments exceptionnels et palpitants.