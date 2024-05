Dortmund – Paris 2024 en direct streaming

Paris devra dompter l’exceptionnel public du Borussia pour écarter Dortmund de la Ligue des champions 2024.

Retrouvailles entre vieilles connaissances ce mercredi 1er mai dans le cadre des demi-finales de l’UEFA Champions League. C’est une rencontre très attendue entre deux géants du football européen, qui se tiendra au Signal Iduna Park de Dortmund. Le coup d’envoi est prévu à 21h. Canal + est le principal diffuseur de ce Dortmund – Paris 2024 en direct streaming, puisque la chaîne a les droits sur le foot européen qu’elle couple à l’offre de sport la plus large avec BeIn Sport et DAZN dans son bouquet.

Pour voir Dortmund – Paris 2024 en direct streaming

Un match Dortmund – Paris 2024 en direct streaming pour une place en finale

Du côté du Borussia Dortmund, la saison a été marquée par une certaine irrégularité en Bundesliga, avec une cinquième place au classement. Cependant, sur la scène européenne, le BVB a affiché un tout autre visage. En phase de poule, Dortmund a terminé en tête, devançant le Paris Saint-Germain. Ensuite, les hommes d’Edin Terzic ont brillé en éliminant le PSV Eindhoven en huitièmes de finale (1-1, 2-0), puis l’Atlético de Madrid en quarts (2-1, 4-2).

Le PSG vise un quadruplé inédit dans le foot français

Le Paris Saint-Germain, quant à lui, est sur une lancée historique. Déjà vainqueur du Trophée des Champions et champion de France, le club parisien vise un quadruplé cette saison. Après avoir terminé deuxième de sa poule, le PSG a éliminé la Real Sociedad (2-0, 1-2) puis le FC Barcelone (2-3, 1-4) en quarts de finale. En demi-finale, Paris affrontera un adversaire qu’il connaît bien, puisqu’il a déjà croisé Dortmund en phase de poule, avec une victoire 2-0 au Parc des Princes et un match nul 1-1 à l’extérieur.

Dans le bouillant Signal Iduna Park du Borussia

Avec un Signal Iduna Park réputé pour son ambiance électrique et des équipes qui affichent des styles de jeu attractifs, cette demi-finale promet d’être passionnante. Le duel entre Dortmund, qui a éliminé des adversaires redoutables, et le PSG, en quête de son premier titre de champion d’Europe, sera suivi par des millions de fans à travers le monde.

Le Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain est bien plus qu’une simple rencontre de football. C’est un choc entre deux grandes équipes qui rêvent de soulever le trophée de l’UEFA Champions League, une compétition qui représente le sommet du football européen. Avec des stars comme Kylian Mbappé, Neymar, Marco Reus et Jude Bellingham, ce match devrait offrir du spectacle et des émotions fortes.