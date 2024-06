Danemark – Angleterre 2024 en direct live streaming

Angleterre – Danemark est un choc de la journée à l’Euro 2024.

Ce match du deuxième tour des phases de groupe de l’Euro de football promet d’être un choc mémorable, rappelant une intense demi-finale de l’Euro en 2O21. Lors de cette précédente rencontre, les Three Lions avaient arraché la victoire grâce à un penalty d’Harry Kane en prolongation, scellant leur place en finale. Aujourd’hui, les deux équipes se retrouvent dans des circonstances différentes mais tout aussi cruciales. Ce Danemark – Angleterre 2024 en direct live streaming sera sur BeIn Sports, la seule chaîne qui a les droits exclusifs sur tous les matchs, elle est accessible dans le bouquet Canal+ pour l’offre la plus premium du sport et du football à la TV.

Pour suivre Danemark – Angleterre 2024 en direct live streaming

A 18h ce jeudi le choc Danemark – Angleterre 2024 en direct live streaming

Les Danois ont débuté leur campagne avec un match nul frustrant contre la Slovénie (1-1).

Christian Eriksen avait pourtant ouvert le score, comme un joli symbole au passage, mais les Scandinaves n’ont pas réussi à conserver leur avance. Ce match a marqué la septième rencontre sans défaite consécutive pour les hommes de Kasper Hjulmand, mais il a aussi montré des lacunes à combler pour espérer une qualification tranquille pour les 8es de finale de la compétition.

De leur côté, les Anglais ont commencé leur tournoi avec une victoire minimale mais essentielle contre la Serbie (1-0), grâce à l’incontournable Jude Bellingham. Une victoire ce jeudi pourrait assurer leur place au tour suivant du tournoi. Le capitaine Harry Kane, relativement discret lors du premier match, aura à cœur de briller de nouveau, lui qui avait été décisif lors de leur dernier affrontement contre le Danemark.

Le coup d’envoi du match entre le Danemark et l’Angleterre est prévu à 18h00 le jeudi 20 juin, à la Deutsche Bank Arena de Francfort.

La composition des équipes

Danemark :

Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Maehle, Hojbjerg, Delaney, Bah – Eriksen – Hojlund, Wind

Angleterre :

Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Gallagher, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane