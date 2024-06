Croatie – Albanie 2024 en direct streaming

La Croatie et l’Abanie jouent leur futur à l’Euro 2024 sur ce seul match, ce mercredi.

La nation au damier, emmenée par son capitaine emblématique Luka Modrić, aborde un tournant crucial de son Euro de football. Après une lourde défaite face à l’Espagne (3-0), les vice-champions de la Coupe des Nations doivent impérativement se remobiliser, dans leur groupe B, pour rester dans la course. Croatie – Albanie 2024 en direct streaming est à voir ce mercredi 19 juin, à 15 heures et en exclusivité sur BeIn Sports 1, seule chaîne en France à avoir l’exclusivité des droits sur l’Euro. Elle est accessible avec Canal+ dans une offre complète de sport dans un pack avec DAZN et Eurosport en plus.

Pour suivre Croatie – Albanie 2024 en direct streaming

Pour les abonnés de BeIn Sports Croatie – Albanie 2024 en direct streaming

Le match contre l’Albanie s’annonce comme un véritable duel de survie pour les deux équipes. La Croatie, qui a essuyé un revers cinglant contre l’Espagne, se doit de réagir pour éviter une élimination prématurée. De l’autre côté, l’Albanie n’est pas en meilleure posture. Malgré un but marqué en début de match contre l’Italie, les Albanais ont fini par s’incliner 2-1. Dans ce « groupe de la mort », chaque point compte et une défaite serait synonyme d’adieu anticipé à la compétition.

Un match à ne surtout pas perdre pour les deux équipes

Pour Luka Modrić et ses coéquipiers, ce match est l’occasion de prouver leur valeur et de rebondir après la déconvenue espagnole. La pression est immense, mais l’expérience et le talent de l’effectif croate pourraient faire la différence. En face, l’Albanie mise sur son esprit de combativité pour créer la surprise et continuer à rêver d’une qualification. Les enjeux sont clairs : seul le vainqueur pourra espérer continuer son parcours dans cet Euro 2024. Pour la Croatie et l’Albanie, l’heure est à la mobilisation générale.