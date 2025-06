Le Critérium du Dauphiné 2025 est à suivre toute la semaine en direct streaming et en clair.

C’est l’un des grands rendez-vous du calendrier cycliste international, un véritable laboratoire avant le Tour de France qui s’est élancé ce dimanche. Comme chaque année, la course attire les cadors du peloton et les caméras du monde entier. Pour les passionnés comme pour les curieux, la diffusion télévisée offre une occasion idéale de suivre les prémices de la grande boucle. Le Critérium du Dauphiné 2025 en direct streaming est à suivre au jour le jour en clair sur France TV ou Eurosport pour les abonnés.

Suivez le Critérium du Dauphiné 2025 en direct streaming

france TV diffuse en clair le Critérium du Dauphiné 2025 en direct streaming

Avec un plateau relevé – Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, mais aussi des outsiders ambitieux comme David Gaudu ou Romain Bardet – l’édition 2025 s’annonce aussi spectaculaire qu’instructive. Le Slovène Pogacar, double vainqueur du Tour, a frappé fort d’entrée en remportant la première étape à Montluçon, s’installant dès le départ comme le patron du peloton. Mais la route est encore longue jusqu’à la montagne, et le scénario reste ouvert.

D’ici au 15 juin, les coureurs enchaîneront huit étapes variées, entre profils pour sprinteurs, terrains accidentés et arrivées au sommet. Chaque jour apportera son lot de surprises, de stratégies d’équipe et d’enseignements sur la forme des favoris à trois semaines du départ du Tour. La couverture TV est assurée tout au long de la semaine, avec une large diffusion en clair et sur le câble. France 3 propose chaque jour une retransmission en direct à partir de 15h25, tandis qu’Eurosport 1 prend l’antenne dès 15h, avec des prises d’antenne plus précoces pour les étapes clés de montagne.

La course qui prépare au plus dur et convoité Tour de France

Le départ des étapes a lieu généralement autour de 12h00, pour une arrivée prévue entre 16h30 et 17h30 selon le profil du jour. Plus qu’une simple course d’une semaine, le Critérium du Dauphiné est considéré comme une répétition générale du Tour de France. Son parcours, dessiné pour tester les jambes et les nerfs, permet aux favoris d’ajuster leurs réglages, aux jeunes espoirs de se révéler, et aux amateurs de cyclisme de décrypter les premières tendances de l’été à venir.

Que ce soit pour apprécier la beauté des paysages traversés – du Massif central aux Alpes – ou pour observer les premières escarmouches tactiques, le spectacle est garanti.