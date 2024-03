OL: Combien rapporte à l’OL le nouveau contrat d’Adidas ?

L’OL et Adidas ont récemment prolongé avec un contrat à la hausse pour le club lyonnais.

Renouvelé pour quatre ans de plus pour la période 2025-2029, le contrat qui unit l’Olympique Lyonnais à Adidas est l’un des plus longs du football professionnel français chez les équipementiers ; il est continu depuis 2010. Confiance mutuelle existe donc entre les deux marques et cela profite au club des Gones qui a négocié à la hausse son nouveau bail de quatre ans.

L’OL a prolongé quatre ans de plus avec Adidas

Car selon les estimations de Football Benchmark de KPMG, ce nouveau contrat, effectif à compter de la saison prochaine, doit rapporter à l’OL l’équivalent de 13,8 millions d’euros annuels. Le précédent qui s’achève au terme de cet exercice est pour sa part valorisé à près de 11,6 millions d’euros par an.

3e contrat d’équipementier le plus cher du foot français

A ce niveau de rémunération, Lyon a le troisième contrat d’équipementier le plus cher du football français derrière l’association entre Nike et le PSG (la plus vieille, entamée en 1989) à 80 millions d’euros annuels et l’Olympique de Marseille avec Puma, à 25 millions d’euros la saison.