Classement de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

Ce championnat de Ligue 1 est tout sauf logique. Hormis avec le PSG…

C’est une saison de Ligue 1 où rien ne se passe véritablement comme prévu. Hormis, mais on s’y habitue, la domination pressante du PSG, plus que jamais en position de force pour se succéder à lui même. Ce championnat de France élite, épisode 2023-2024 est à plus du premier tiers de l’exercice truffé de surprise. Des bonnes et des mauvaises.

OM et OL mêmes galères et combats

Balayons les mauvaises, car tel que le dit l’adage, on ne tire pas sur l’ambulance. Dire que l’Olympique Lyonnais est très loin du niveau attendu et requit par son statut est un euphémisme. Les Gones souffrent et rien de les y prédestinaient. L’examen à venir devant la DNCG sera de la plus haute importance pour espérer changer le cours des choses, dans la deuxième partie de saison. Il n’est encore pas trop tard, mais le temps presse. Au moins les Gones peuvent-ils se dire que l’OM qu’ils ont encore à affronter en match reporté, ne sont pas beaucoup plus fringants. Les deux Olympique accusent le plus gros différentiel au comparatif des budgets et de leurs classements sportifs en Ligue 1.

A l’ouest, ça rigole pour Brest et Le Havre

Prenons plutôt les belles réussites en référence. Après Lorient au précédent exercice, cette fois, c’est le voisin brestois qui flambe, classé septième après 18 journées de Ligue 1, avec le quinzième budget du plateau. Cela vaut aux Ty-Zef un différentiel positif de +8. Seul un autre club de l’ouest fait mieux en l’espèce du promu Le Havre, huitième de Ligue 1 derrière Brest, mais avec le deuxième budget le plus modeste en Ligue 1, juste devant Clermont. Des Auvergnats qui sont eux proches de la place que le budget leur promettait en début de saison. Il reste 21 journées à tous les clubs (hors matchs en retard pour certains), pour tout bouleverser.

Classement de la Ligue 1 saison 2023-24 comparé aux budgets des clubs

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 270 M€ 2 12 – 10 Olympique Lyonnais 220 M€ 3 18 – 15 AS Monaco 205 M€ 4 3 + 1 RC Lens 118 M€ 5 6 – 1