OL: Les notes des joueurs lyonnais sur FIFA 23

Avec Lacazette et Tolisso, l’OL prend de l’épaisseur sur FIFA 23.

Quelles sont les notes des joueurs de l’OL sur FIFA 23? La question se pose car l’équipe de Peter Bosz a probablement livré, l’année passée, l’une des pires saisons de toute l’ère Aulas. Un titre de Ligue Europa aurait pu adoucir l’amère 8ème place en Ligue 1 mais les Gones se sont faits sortir sèchement par West Ham en quarts de finale. Durant l’intersaison, ils ont perdu Lucas Paqueta, parti chez le bourreau anglais, mais ont fait revenir Tolisso et Lacazette au bercail, propulsant le second en tête des notes de son équipe sur FIFA 23.

Lacazette et Lopes meilleurs lyonnais sur FIFA 23

Selon la plateforme spécialisée FIFA Index, le portier Anthony Lopes et l’avant-centre Alexandre Lacazette possèdent les meilleures notes de l’équipe lyonnaise sur FIFA 23. Titulaire dans les cages de l’OL depuis 2013, le Portugais gardera la même note que sur l’opus précédent, à savoir 82, tout comme son capitaine revenu dans son club formateur après 5 années à Arsenal. Lacazette stabilise sa moyenne générale, à l’instar de l’autre revenant Corentin Tolisso, qui reste à 80. Le milieu français partage cette note avec son ancien coéquipier au Bayern Munich, Jérôme Boateng qui lui, perd deux points par rapport à FIFA 22.

Les pépites Gusto et Lukeba font un bond énorme

Les défenseurs Malo Gusto et Castello Lukeba sont les nouvelles pépites du centre de formation de l’OL, réputé dans toute l’Europe. Les deux défenseurs se sont imposés la saison dernière et ont souvent surnagé au sein du collectif lyonnais, ce qui leur vaut des upgrades significatifs sur FIFA 23. L’arrière droit Malo Gusto augmente de 8 points, jusqu’à une moyenne de 74 tandis que Lukeba prend un joli +10 et aura la note de 75. Pour Moussa Dembélé, meilleur buteur du club la saison passée, sa carte augmente d’une unité alors qu’Houssem Aouar, qui souhaitait partir cet été, recule à 79 (-2).

Les notes des joueurs de l’Olympique Lyonnais sur FIFA 23

Lacazette = 82

Lopes = 82

Tolisso = 80

Boateng = 80

Caqueret = 79

Dembélé = 79

Aouar = 79

Toko-Ekambi = 78

Faivre =78

Thiago Mendes = 76

Tetê = 76

Lukeba = 75

Reine-Adélaïde = 74

Gusto = 74

Cherki = 73