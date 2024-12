Brest reçoit le PSV pour continuer l’aventure en Ligue des champions.

Le SB29, novice mais performant dans cette campagne européenne, reçoit ce mardi le club d’Eindhoven pour une rencontre décisive de la 6ᵉ journée de l’UEFA Champions League. À la clé, une place en barrage pour accéder aux huitièmes de finale, un exploit qui couronnerait une première participation historique. Brest – PSV 2024 en direct streaming est à voir uniquement Canal+ Sport dès 21h ce mardi.

Les joueurs d’Éric Roy ont déjoué les pronostics dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Actuellement 11ᵉ au classement général, Brest a récolté 10 points grâce à un bilan impressionnant : trois victoires, un nul, et une seule défaite face au FC Barcelone (3-0) lors de la précédente journée.

Le Stade Brestois a entamé la compétition avec éclat, dominant Sturm Graz (2-1) et écrasant Salzbourg (0-4). Le nul obtenu face à Leverkusen, champion d’Allemagne en titre (1-1), puis une victoire convaincante contre le Sparta Prague (1-2) ont confirmé leur place parmi les équipes à suivre. Ce soir, les Pirates doivent continuer sur cette lancée pour verrouiller leur billet pour les barrages.

Les Bretons pour continuer de rêver en Ligue des champions

Le PSV Eindhoven, de son côté, occupe la 18ᵉ position avec 8 points. Mal engagés après des contre-performances face à la Juventus (3-1), le Sporting (1-1), et le PSG (1-1), les Néerlandais ont rectifié le tir grâce à des succès spectaculaires contre Gérone (4-0) et le Shakhtar Donetsk (3-2). L’équipe dirigée par Peter Bosz ne viendra pas en Bretagne pour faire de la figuration et jouera son va-tout dans cette confrontation.

La rencontre promet d’être intense. Brest cherchera à capitaliser sur l’ambiance de son stade Francis Le Blé, où le coup d’envoi sera donné à 21h. Ce duel crucial sera diffusé en direct sur Canal+ Sport, permettant aux fans de suivre les exploits de leurs équipes sur une multitude de supports, de la télévision au mobile.