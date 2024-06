Belgique – Slovaquie 2024 en direct live streaming

Deuxième match ce lundi à l’Euro 2024 et le deuxième du groupe E entre la Belgique et la Slovaquie.

Direction la Francfort Arena pour le deuxième match de la journée à l’Euro de football. C’est sans doute l’ultime chance pour la génération dorée des Diables Rouges, menée par Kevin De Bruyne, de briller sur la scène internationale. Placés dans un groupe relativement abordable aux côtés de l’Ukraine, la Roumanie, en plus, le Plat Pays a toutes les cartes en main pour débuter le tournoi de la meilleure manière possible. Ce Belgique – Slovaquie 2024 en direct live streaming est à voir à partir de 18h sur BeIn Sports 1, seule chaîne qui a 100% des matchs de la compétition. Elle est accessible dans une offre couplée avec Canal+ pour le meilleur du sport et du football à la télévision.

Pour voir Belgique – Slovaquie 2024 en direct live streaming

Une Belgique – Slovaquie 2024 en direct live streaming à voir à 18h

Depuis leur défaite face au Maroc lors de la Coupe du Monde, les Belges sont invaincus, enchaînant une série impressionnante de 15 matchs consécutifs sans défaite. Souvent critiquée, la défense belge a su se montrer solide, gardant sa cage inviolée à quatre reprises sur les cinq derniers matchs. Cette stabilité défensive, couplée à l’efficacité offensive de leurs stars, pourrait bien être la clé de leur succès à l’Euro.

Des Diables Rouges ambitieux affrontent un adversaire à leur portée

De son côté, la Slovaquie affiche également une bonne forme avec cinq victoires sur ses huit dernières rencontres. Lors de leur dernière confrontation avec la Belgique, les Slovaques s’étaient inclinés 2-1, avec des buts signés Eden Hazard et Dries Mertens. Ils chercheront à prendre leur revanche et à prouver qu’ils peuvent rivaliser avec l’une des meilleures équipes européennes.

Le match entre la Belgique et la Slovaquie sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, avec un coup d’envoi prévu à 18h00 heure française. La rencontre se déroulera au Deutsche Bank Park de Francfort. Après le match, l’émission « Club Euro » reviendra sur les moments forts de la rencontre avant d’aborder le match suivant entre l’Autriche et la France.

Les compositions probables

Belgique : Casteels ; Castagne, Faes, Witsel, Theate ; Mangala, Onana ; Trossard, De Bruyne, Doku ; Lukaku.

Slovaquie : Dubraka ; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko ; Kucka, Lobotka, Duda ; Schranz, Bozenik, Haraslin.