Barcelone – PSG 2024 en direct streaming

Qui, du PSG ou de Barcelone, verra les demi-finales de la Ligue des champions 2024 ? Verdict ce mardi soir.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se rend en terre catalane pour le match retour des quarts de finale de l’UEFA Champions League. Le club de la capitale a un but de retard à remonter après sa défaite à domicile (2-3) la semaine dernière. Sur le pelouse du terrain olympique de Montjuic, le champion de France joue le match le plus important de sa saison. Ce Barcelone – PSG 2024 en direct streaming est à voir sur la chaîne Canal +, qui a les droits de diffusion de toutes les soirées européennes, en plus du reste de son portefeuille (Ligue 1, Top 14, Formule 1, MotoGP…). Et beaucoup plus encore avec BeIn Sport et DAZN compris dans l’offre.

Pour suivre Barcelone – PSG 2024 en direct streaming

A voir sur Canal + le retour Barcelone – PSG 2024 en direct streaming

Du côté du collectif blaugrana, les absences notables de Andreas Christensen et Sergi Roberto, suspendus en raison d’une accumulation de cartons jaunes, viennent compliquer la tâche de Xavi et de ses hommes. Pour le PSG de Luis Enrique, la tâche est claire : une victoire avec au moins deux buts d’écart est impérative pour espérer poursuivre le parcours européen dans cette édition de la Ligue des champions.

Une place en demi-finale de la Ligue des champions

Le retour d’Achraf Hakimi dans l’effectif parisien, après avoir purgé sa suspension au match aller, apporte une lueur d’espoir pour les supporters parisiens. En tête du classement en championnat, les Rouge et Bleu cherchent à capitaliser sur leur dynamique positive pour renverser la situation face aux Catalans. Le vainqueur de ce duel se hissera dans le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles. Et il affrontera en demi-finale le vainqueur de la double opposition entre les Espagnols de l’Atlético Madrid et les Allemands du Borussia Dortmund. A l’aller, les Colchoneros ont gagné 2-1.