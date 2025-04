Qui de Barcelone ou de l’Inter Milan see qualifiera pour la finale de la Ligue des champions 2025 ? Premiers éléments de réponse, ce soir.

Ce mercredi 30 avril, le Stade Olympique de Montjuic accueille l’affiche tant attendue entre deux géants du football européen, en demi-finale aller de la Ligue des Champions. C’est la rencontre de deux des plus gros palmarès internationaux et une opposition de style et de jeu. Barcelone – Inter Milan 2025 en direct streaming est à voir dès 21h ce mercredi et seulement sur Canal+ qui a tous les droits du football européen.

Suivez Barcelone – Inter Milan 2025 en direct streaming

Canal+ diffuse le match Barcelone – Inter Milan 2025 en direct streaming

Favoris de la compétition, les Catalans abordent cette rencontre portés par une dynamique impressionnante. Déjà auteurs d’une saison presque sans faute, avec la Supercoupe et la Coupe d’Espagne en poche, les hommes de Hansi Flick ambitionnent un quintuplé inédit. Leur parcours européen jusqu’ici a été sans accroc : deux qualifications nettes contre Benfica puis Dortmund, avec un Raphinha particulièrement en verve (12 buts) épaulé par Robert Lewandowski (11 buts).

Un club est en grande forme, l’autre dans le doute

Face à eux, l’Inter Milan traverse une période plus délicate. Récemment distancés en Serie A et éliminés de la Coupe d’Italie, les Nerazzurri misent gros sur cette campagne européenne. Malgré des résultats en dents de scie en championnat, les hommes de Simone Inzaghi ont fait preuve de caractère en Ligue des Champions, sortant Feyenoord et le Bayern Munich. Les bookmakers de France ne les considèrent toutefois pas comme les favoris, ni à l’aller, ni sur la qualification.

Pour les passionnés de football, ce duel de prestige sera à suivre en intégralité sur les antennes de Canal+, accessible également via les supports numériques du groupe (Smart TV, ordinateurs, tablettes, smartphones). Une affiche de haut niveau, à ne pas manquer.