Ballon d’or 2025. Prédictions du classement final d’après les bookmakers

C’est ce jeudi 7 août que sera dévoilée la liste des 30 nommés pour le trophée du Ballon d’or 2025.

C’est ce jeudi 7 août au soir que sera dévoilée la liste officielle des 30 nommés pour le trophée du Ballon d’or 2025. À quelques heures de la révélation, les bookmakers ont déjà leurs favoris du moment qui anticipe la traditionnelle cérémonie de récompense, prévue le 22 septembre au Théâtre du Châtelet. Elle pourrait (devrait ?) consacrer un nouveau visage du football mondial.

Les opérateurs placent Ousmane Dembélé en position ultra-favorite avec une cote de 1,33. L’ailier français profite de l’exceptionnelle campagne parisienne : sacre européen en Ligue des Champions, finale de la Coupe du monde des clubs, et triplé national avec le championnat, la Coupe de France et le trophée des champions. Une saison de rêve qui propulse l’ancien barcelonais vers les sommets individuels.

Derrière lui, l’Espagnol Lamine Yamal (3,50) confirme sa montée en puissance fulgurante. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone s’impose comme le principal concurrent du Français, portée par ses performances remarquées tant en club qu’en sélection. La suite du classement révèle une bataille acharnée. Vitinha (15,00) complète un podium potentiel marqué par la domination parisienne, tandis que Mohamed Salah (17,00) rappelle sa constance au plus haut niveau avec Liverpool FC.

Cristiano Ronaldo et Messi seront-ils dans les 30 ?

Plus surprenant, on retrouve Cole Palmer et Raphinha à égalité (21,00), témoignant de l’émergence de nouveaux talents sur la scène internationale. Kylian Mbappé, pourtant figure emblématique du football mondial, ne figure qu’en septième position des pronostics (34,00).

L’évolution du football se lit dans ce classement : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, monstres sacrés de la dernière décennie, apparaissent relégués loin dans la hiérarchie (101,00). Il n’est pas même certain qu’ils rentrent dans la liste finale des 30. Erling Haaland, enfin, malgré son statut de buteur de référence, ne convainc pas les bookmakers (501,00). Premier élément de réponse ce jeudi dans la soirée.

Prédictions du classement final du Ballon d’or 2025 d’après les bookmakers

Ousmane Dembele = 1,33

Lamine Yamal = 3,50

Vitinha = 15,00

Mohamed Salah = 17,00

Raphinha = 21,00

Cole Palmer = 21,00

Kylian Mbappe = 34,00

Achraf Hakimi = 41,00

Fabian Ruiz = 41,00

Khvicha Kvaratskhelia = 51,00

Nuno Mendes = 51,00

Gianluigi Donnarumma = 67,00

Desire Doue = 81,00

Pedri = 101,00

Cristiano Ronaldo = 101,00

Lautaro Martinez = 101,00

Bradley Barcola = 151,00

Joao Neves = 151,00

Michael Olise = 151,00

Vinicius Jr. = 151,00

Alessandro Bastoni = 151,00

Hakan Calhanoglu = 151,00

Jude Bellingham = 151,00

Robert Lewandowski = 151,00

Yann Sommer = 151,00

Arda Guler = 151,00

Harry Kane = 151,00

Lionel Messi = 151,00

Ruben Dias = 151,00

Virgil van Dijk = 201,00

Serhou Guirassy = 201,00

Federico Dimarco = 251,00

Nicolo Barella = 251,00

Alexander Isak = 251,00

Marcus Thuram = 251,00

Trent Alexander-Arnold = 251,00

Scott McTominay = 251,00

Moises Caicedo = 251,00

Denzel Dumfries = 501,00

Florian Wirtz = 501,00

Marc Cucurella = 501,00

Erling Haaland = 501,00

Gabriel Magalhaes = 501,00

Viktor Gyokeres = 501,00

Declan Rice = 501,00

Fabio = 501,00

Julian Alvarez = 501,00

Bruno Fernandes = 1001,00

Kevin De Bruyne = 1001,00

Pablo Martin Gavi = 1001,00

Bukayo Saka = 1001,00

Luis Diaz = 1001,00

Rodri = 1001,00

Antoine Griezmann = 1001,00

Jamal Musiala = 1001,00

Morgan Gibbs-White = 1001,00

Ryan Gravenberch = 1001,00