Ballon d’or 2025. Prédictions du classement final complet selon les bookmakers

Un Français est le favori pour gagner le trophée du Ballon d’or 2025.

Certes, il restera derrière une Coupe du monde des clubs, pour forcer la décision finale. Mais Ousmane Dembélé, si le Paris Saint-Germain remporte ce samedi la Ligue des champions et que de surcroît l’attaquant international français réalise une prestation majeure, sera plus que jamais légitime à gagner le prochain trophée du Ballon d’or 2025.

Les bookmakers britanniques en sont persuadés, ils placent le natif de Bondy en tête de leurs prédictions du moment, à la veille du grand rendez-vous final, à disputer contre l’Inter Milan. Mais l’avance qu’il compte présentement demeure infime sur la perle espagnole du FC Barcelone, Lamine Yamal. A ce stade quasi final de la saison 2024-2025, le match ne se résume plus qu’à un duel entre eux deux.

Les quatre favoris du départ sont relégués très loin derrière

A moins que Raphinha, coéquipier de Yamal au Barça, ne leur vole la vedette au prochain mondial des clubs. Avec sa cote moyenne de 8,1, il est leur meilleur outsider. En balance néanmoins avec Mohamed Salah, grand artisan du titre de Liverpool en Premier League anglaise. Un temps évoqué comme favori et en dépit d’une saison solide sur ses statistiques personnelles, Kylian Mbappé souffre de son manque de titres collectifs avec le Real Madrid. C’est tout juste désormais, s’il entre dans le top 10 final du classement prédictif.

Et que dire de son partenaire de club, Vinicius Jr. Le dauphin du Ballon d’or 2024, frustré d’être passé si près de la récompense individuelle la plus convoitée du football, a traversé cette saison avec plus de peine, au point d’en être relégué très loin dans la hiérarchie. C’est aussi le cas du Norvégien Erling Haaland, à Manchester City. Mabppé, Vinicius Jr, Haaland, voire Bellingham, étaient les quatre grands favoris au lancement de l’exercice sportif. Preuve que dans le football tout peut vraiment aller très vite.

Prédictions du classement final du Ballon d’or 2025 selon les bookmakers

Ousmane Dembele = 2,55

Lamine Yamal = 2,62

Raphinha = 8,1

Mohamed Salah = 8,49

Lautaro Martinez = 9,71

Gianluigi Donnarumma = 11,0

Khvicha Kvaratskhelia = 17,77

Pedri = 23,15

Kylian Mbappe = 30,71

Achraf Hakimi = 34,57

Desire Doue = 52,1

Robert Lewandowski = 58,85

Harry Kane = 99,69

Marcus Thuram = 101,0

Yann Sommer = 101,0

Ferreira Vitinha = 101,0

Alessandro Bastoni = 101,0

Fabian Ruiz = 101,0

Vinicius Junior = 103,25

Lionel Messi = 106,62

Virgil van Dijk = 106,79

Jude Bellingham = 112,54

Hakan Calhanoglu = 151,0

Joao Neves = 151,0

Alexander Isak = 165,29

Declan Rice = 168,0

Federico Dimarco = 251,0

Bradley Barcola = 251,0

Nicolo Barella = 251,0

Erling Haaland = 286,33