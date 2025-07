Ballon d’or 2025. Ce que sera le classement final selon les bookmakers

La finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche pourrait être décisive dans l’attribution du Ballon d’or 2025.

Tout pourrait se jouer sur cet ultime match d’une saison à rallonge et particulièrement éreintante pour les joueurs du Paris SG. Eprouvante, certes, mais aussi particulièrement heureuse. Ce dimanche soir sera donc le dernier de la saison dernière (quand bien même la nouvelle a déjà officiellement débuté ce 1er juillet), avec la finale de la Coupe du monde des clubs. Si le PSG domine Chelsea et qu’en plus, Ousmane Dembélé a la bonne idée de s’y distinguer, alors n’y aura-t-il probablement plus débat dans la course au Ballon d’or 2025.

Pour Demébélé, la menace vient surtout de son propre camp

L’attaquant international français fait déjà, et assez largement, la course en tête chez les bookmakers étrangers. Ce week-end de grande finale, il est donné vainqueur du trophée à la cote de 1,125, comprendre que pour un euro de misé, 1,125 sont à gagner. C’est dire si le rapport est très faible, donc jugé hautement probable. La menace pour Ousmane Dembélé vient peut-être moins de ses rivaux directs, que sont la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, ou l’attaquant star de Liverpool FC, Mohamed Salah, que de ses propres partenaires, Vitinha, Hakimi ou Fabian Ruiz.

Mbappé n’est plus concerné par ce Ballon d’or 2025

C’est souvent le cas des équipes qui performent sur une même saison, les votants diluent leur voix entre plusieurs joueurs du même club. La majorité des observateurs souligne quand même le rendement de Dembélé, notamment pour son début d’année canon, et parce qu’en plus le Ballon d’or revient le plus souvent aux joueurs à vocation offensive. S’il avait dominé son ancienne formation avec le Real Madrid, peut-être Kylian Mbappé aurait pu encore y prétendre. Sauf que balayé collectivement autant qu’individuellement par la bande à Luis Enrique, il n’est plus qu’un lointain outsider, nanti d’une cote à plus de 20 contre un.

Ce que sera le classement final du Ballon d’or 2025 selon les bookmakers

Ousmane Dembélé = 1,125

Lamine Yamal = 6,5

Ferreira Vitinha = 8,0

Achraf Hakimi = 25,0

Fabian Ruiz = 25,0

Mohamed Salah = 25,0

Kylian Mbappé = 26,0

