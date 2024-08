ASSE: Quel est le salaire de Ballo-Touré à l’AC Milan ?

Quel futur pour l’ancien monégasque et lillois, Fodé Ballo-Touré ?

Les jours passent mais il ne se ressemblent pas à l’AS Saint-Etienne, à en juger par l’actualité autour d’un renfort à gauche de la défense. Alors qu’il se murmurait des discussions nourries avec l’AC Milan et son joueur Fodé Ballo-Touré, lequel n’entre pas dans les plans de son entraîneur, la piste se serait considérablement refroidie en ce début de semaine.

Ballo-Touré et l’ASSE étaient proche d’un accord

La raison évoquée par Foot Mercato tiendrait aux négociations du salaire entre l’ASSE et le joueur de 27 ans. Lequel aurait des prétentions trop élevées pour le promu stéphanois. Fodé Ballo-Touré a rejoint l’AC Milan en 2021 en provenance de l’AS Monaco moyennant une indemnité sur le transfert de 5,4 millions d’euros.

L’AC Milan a relégué son défenseur en équipe réserve

Il a, à cette occasion paraphé un contrat jusqu’à la fin de cette saison 2025. Selon la presse italienne, il gagne l’équivalent du millions d’euros net la saison chez les Rossoneri, qui vaut 1,3 millions d’euros traduit en brut. Mis sous pression par l’AC Milan qui l’a envoyé en équipe réserve, Ballo-Touré ne devrait pas remplir sa dernière saison en Lombardie. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Losc formé au PSG ne devrait pas non plus revenir en France. A tout le moins à Saint-Etienne.