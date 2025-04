Un derby ASSE – OL pour finir la semaine, ce dimanche 20 avril 2025 en soirée.

Le week-end sportif se termine par un affrontement attendu avec impatience : le derby du Rhône dans l’antre du stade Geoffroy-Guichard. Ce match, emblématique du football français, oppose deux clubs aux trajectoires bien différentes cette saison. D’un côté, les Verts luttent pour leur survie en Ligue 1, tandis que les Gones visent un podium qu’ils convoitent plus que jamais. Le derby ASSE – OL 2025 en direct streaming est au privilège unique de DAZN et de ses abonnés, à voir en soirée ce dimanche, dès 20h45.

Suivez ASSE – OL 2025 en direct streaming

DAZN a les droits du bouillant derby ASSE – OL 2025 en direct streaming

L’AS Saint-Étienne, en proie à des difficultés cette saison, se trouve actuellement dans une position délicate. Après 29 journées de championnat, les Stéphanois occupent la 19e place, avec 24 points au compteur. À trois longueurs du barragiste et cinq de la première place non relégable, l’objectif est clair : éviter la descente. Après deux défaites consécutives, l’équipe d’Eirik Horneland a montré une belle résistance contre Brest la semaine dernière en arrachant un match nul spectaculaire (3-3), après avoir été mené à trois reprises. Un match qui a permis à Lucas Stassin, auteur de 10 buts cette saison, de briller encore une fois et de s’imposer comme l’un des atouts majeurs de l’ASSE.

Les uns visent le maintien, les autres le podium en Ligue 1

En face, l’Olympique Lyonnais, actuellement 4e du classement, n’a qu’un seul objectif : rejoindre le podium. Après une série de bons résultats, avec cinq victoires sur les six derniers matchs, les hommes de Laurent Blanc sont à seulement deux points de la 2e place. La victoire contre Lille (2-1) et le succès à Auxerre (1-3) montrent un Lyon en pleine forme. Des performances marquées par les éclats de Rayan Cherki et Corentin Tolisso, qui n’ont cessé d’influencer le jeu lyonnais ces dernières semaines.

Ce choc de la 30e journée de Ligue 1 se tiendra ce dimanche 20 avril au stade Geoffroy-Guichard. Le coup d’envoi est fixé à 20h45. Pour les supporters et amateurs de football, la rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur la chaîne DAZN 1, accessible sur Smart TV, ordinateurs, téléphones et smartphones. Ce match est l’occasion de suivre le meilleur du football français, avec la possibilité de regarder tous les matchs de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison grâce à DAZN.

Le derby entre Saint-Étienne et Lyon s’annonce comme un moment de haute intensité, avec des enjeux cruciaux pour les deux clubs. La bataille pour le maintien d’un côté, et la quête du podium de l’autre, promet un spectacle qui ravira les passionnés de football.