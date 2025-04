L’Emirates Stadium accueille le match aller Arsenal – PSG en Ligue des champions 2025.

Luis Enrique et ses hommes entrent dans le dernier carré de la Ligue des champions avec un choc de taille : un déplacement à l’Emirates Stadium, ce mardi 29 avril à 21h. La rencontre compte pour la demi-finale aller de l’UEFA Champions League, avant un retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Il n’y a que Canal+ Foot qui propose Arsenal – PSG 2025 en direct streaming en France. La chaîne appartient au groupe Canal+ qui a les droits de diffusion sur tout le foot européen en France.

Suivez Arsenal – PSG 2025 en direct streaming

Solide depuis le début de la campagne européenne, Arsenal impressionne. Troisièmes de la poule unique avec six victoires en huit matches, les hommes de Mikel Arteta ont ensuite éliminé sans difficulté le PSV Eindhoven et le Real Madrid. En championnat, les Londoniens jouent également les premiers rôles, actuellement deuxièmes de Premier League.

Paris dans la peau du favori face aux Gunners

Face à eux, un PSG au parcours plus contrasté. Passés par un barrage contre Brest, les Parisiens ont dû batailler face à Liverpool puis contre Aston Villa pour décrocher leur ticket pour le dernier carré. Déjà sacrés en Ligue 1 McDonald’s, les joueurs de Luis Enrique devront toutefois se montrer plus constants, après deux dernières sorties décevantes contre Nantes (1-1) et Nice (1-3). Chez les bookmakers, Paris est légèrement favori pour la qualification en finale, mais Arsenal a l’avantage de ce premier choc à domicile.

Ce choc entre deux prétendants sérieux au titre européen lancera une double confrontation très attendue. Le match retour est programmé la semaine suivante à Paris. À noter : la seconde demi-finale, Barcelone – Inter Milan, se jouera le lendemain, mercredi 30 avril, également sur les chaînes du groupe Canal+.