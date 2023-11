Arsenal – Lens 2023 en direct streaming

Le RC Lens pourra compter sur le soutient massif de son fidèle public pour affronter Arsenal, ce mercredi soir.

Ce mercredi, l’Emirates Stadium accueille un duel décisif pour la 5e journée de la Ligue des Champions. L’écrin londonien, où les Gunners sont invaincus cette saison toutes compétitions confondues, sera le théâtre de ce match crucial. Rendez-vous sur les coups de 21h, ce mercredi en soirée, pour assister au choc, Arsenal – Lens 2023 en direct streaming. C’est à voir sur RMC Sport 1 ou Canal +, la chaîne du sport qui tous les droits de diffusion des coupes européennes, en plus de la Ligue 1, du top 14 rugby, de la F1 ou du MotoGP…

Pour voir Arsenal – Lens 2023 en direct streaming

L’Emirates Stadium accueille le choc Arsenal – Lens 2023 en direct streaming

Dans le groupe F, Arsenal mène avec 9 points, devant Lens et le PSV Eindhoven avec 5 points chacun, tandis que le FC Séville ferme la marche avec seulement 2 points. Lens peut encore espérer se qualifier pour les 8es de finale mais devra battre Arsenal et espérer un résultat positif pour le PSV Eindhoven contre Séville. Les Nordistes arrivent dans ce match après deux victoires en Ligue 1 contre Marseille et Clermont, tandis qu’Arsenal a également triomphé lors de ses récents matchs de Premier League contre Burnley et Brentford, consolidant ainsi sa position en tête du championnat anglais.

3 000 supporters des Sang et Or attendus à Londres ce mercredi soir

Environ 3 000 supporters de Lens sont attendus pour soutenir leur équipe. La composition probable du RCL comprend Samba, Gradit, Danso, Medina, Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski, Sotoca, Wahi et Thomasson, sous l’arbitrage d’Artur Dias, un arbitre portugais expérimenté avec près de 700 matchs à son actif, notamment des rencontres de renom comme Arsenal-Ludogorets (6-0) en 2016 et PSG-Etoile Rouge de Belgrade (6-1) en 2018. Au match aller, Lens avait créé la surprise en renversant Arsenal après un but d’ouverture par Gabriel Jesus, égalisé par Thomasson et conclu par Wahi.