Angleterre – Suisse 2024 en direct live streaming

L’Angleterre de Southgate à l’épreuve de la Suisse, ce samedi, à l’Euro 2024 de football.

Suite et fin des quarts de finale à l’Euro, ce samedi 6 juillet. Ça débute à 18h, à la la Düsseldorf Arena pour un duel qui oppose deux équipes aux parcours et aux dynamiques bien différents. Aux ambitions dans la compétition aussi. C’est à voir sur M6 et BeIn Sports 1, le match Angleterre – Suisse 2024 en direct live streaming, le premier de l’autre partie du tableau que celle de la France.

L’Angleterre, finaliste de la dernière édition, peine à convaincre malgré son invincibilité. Après un premier tour mitigé (5 points en 3 matches), les Three Lions ont frôlé l’élimination en huitièmes face à la Slovaquie, ne s’imposant qu’en prolongations grâce à Bellingham et Kane. À l’inverse, la Suisse impressionne. Invaincue en phase de groupes, la Nati a ensuite dominé l’Italie (2-0) en huitièmes, grâce à Freuler et Vargas. Son jeu séduisant en fait un adversaire redoutable pour les Anglais.

Des favoris qui peinent à convaincre contre des outsiders sans complexe

Ce quart de finale s’annonce donc comme un véritable test pour l’équipe de Gareth Southgate. Les Anglais devront élever leur niveau de jeu face à des Suisses en pleine confiance, déterminés à créer la surprise. L’enjeu est de taille : une place dans le dernier carré de la compétition. Ce match promet d’être un moment fort de cet Euro 2024, opposant une équipe favorite en quête de sa meilleure forme à un outsider ambitieux et en pleine ascension.