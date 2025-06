Un dernier match de Ligue des Nations 2025 face à l’Allemagne pour la France de Didier Deschamps.

Ce dimanche 8 juin, les Bleus jouent la troisième place de la Ligue des nations. Un match sans enjeu majeur mais chargé de symboles et une opposition de style et d’ambitions entre deux nations fortes du football international. Allemagne – France 2025 en direct live streaming est programmé dans l’après-midi à partir de 15h et à voir en exclusivité et en clair sur la chaîne TF1.

Pour regarder Allemagne – France 2025 en direct live streaming

Un Allemagne – France 2025 en direct live streaming sur TF1

Trois jours après un revers spectaculaire face à l’Espagne championne d’Europe en titre (5-4), les Bleus bouclent leur saison en affrontant l’Allemagne chez elle, sur la pelouse du stade de Stuttgart. Une petite finale au goût amer, mais l’occasion pour Didier Deschamps de tirer quelques enseignements et de faire tourner son effectif.

Des Bleus qui se présentent diminué à cet horaire inhabituel

La rencontre se déroulera à un horaire inhabituel pour les supporters français : coup d’envoi prévu à 15h. Le match sera diffusé en direct et en clair sur TF1. La grande finale, opposant le Portugal à l’Espagne, est quant à elle programmée à 21h, toujours sur TF1. Privée de plusieurs cadres (Lenglet, Dembélé, Barcola), la France pourrait donner un peu plus de temps de jeu à ses jeunes, notamment à Rayan Cherki, buteur contre la Roja lors de sa première apparition. Le sélectionneur a d’ores et déjà annoncé plusieurs changements dans son onze de départ.

Ce match marquera la fin de la saison pour bon nombre d’internationaux, avant une longue trêve estivale. La prochaine échéance pour les Tricolores est fixée au 5 septembre, avec un déplacement en Ukraine pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. En attendant, place à ce dernier acte, à suivre sur vos écrans.