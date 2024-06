Allemagne – Danemark 2024 en direct streaming

L’Allemagne de Joshua Kimmich affronte le Danemark pour une place en quarts de finale de l’Euro 2024.

Suite et fin de la première journée des huitièmes de finale, ce samedi 29 juin, à l’Euro de football. Ça se passe en prime time, à partir de 21h et au BVB Stadion de Dortmund. Un choc entre le pays organisateur et une équipe nordique ambitieuse. Et une rencontre à suivre en clair sur TF1 (ou BeIn Sports 1 pour les abonnés), que la séduisante affiche Allemagne – Danemark 2024 en direct streaming, ce samedi soir.

Suivez Allemagne – Danemark 2024 en direct streaming

Une affiche en clair que le choc Allemagne – Danemark 2024 en direct streaming

L’Allemagne, favorite à domicile, a brillé au début de sa phase de groupes avec deux victoires convaincantes, avant de concéder un nul plus poussif à la Suisse, mais de finir quand même finissant première de son groupe. Le Danemark, demi-finaliste en 2021, s’est lui qualifié de justesse avec trois matchs nuls consécutifs dans le groupe C, derrière l’Angleterre mais devant la Slovénie au même nombre de points.

Le pays hôte fait face au demi-finaliste du dernier Euro

La Nationalmannschaft de Julian Nagelsmann vise à confirmer son statut de favori et à ravir son public. Les Danois, emmenés par Christian Eriksen, chercheront à créer la surprise comme lors du précédent Euro. Cette rencontre promet d’être passionnante entre une Allemagne impressionnante offensivement et un Danemark solide défensivement. Qui de l’hôte ou de l’outsider poursuivra l’aventure ?