AlerteMédaille, Antoine Griezmann gagne… à l’hippodrome

Antoine Griezmann et Supido, un duo qui flambe.

Le supporter le plus actifs des Bleus aux Jeux Olympiques 2024 de Paris et est dans une période faste. Celui à qui Twitter a offert le privilège d’avoir son propre hashtag, en raison de ses messages postées à sa communauté précédés du hashtag #AlerteMédaille, saluant chaque victoire française, vient de connaître une autre forme de succès depuis le champ de course.

Un cheval d’Antoine Griezmann vainqueur à Saint-Malo

Voilà plusieurs années qu’il a créé une écurie à son nom et ce jeudi 8 août à l’hippodrome de Saint-Malo en Bretagne, c’est l’un de ses chevaux – Supido monté par le jockey Thomas Ronan -, qui a gagné le Prix Vincent de Gournay une course sur plate de 1 600 mètres à 6 partants et 27 000 euros de prize money.

C’est la première victoire en course de Supido, un hongre de 2 ans qui disputait sa troisième course, selon les stats à son sujet d’Equidia. Supido a terminé les deux premières dans le tiercé final, ce succès est une montée en puissance à propos de laquelle, le propriétaire s’est réjoui en relayant son succès sur son compte Twitter. Là où il est si actif ces jours derniers.