Albanie – Espagne 2024 en direct streaming

L’Espagne est en rouge libre à l’heure d’affronter l’Albanie à l’Euro 2024 de football.

Dernier tour de piste dans le groupe B dit de « la mort ». Ce lundi 24 juin à 21 heures, l’une des deux affiches au programme se joue à la Düsseldorf Arena dans un match crucial pourla décision finale. Albanie – Espagne 2024 en direct streaming est à voir exclusivement sur BeIn Sports 2 à partir de 21h. La première joue sa qualification, l’autre a déjà son billet pour les huitièmes de finale de l’Euro.

Suivez Albanie – Espagne 2024 en direct streaming

L’Albanie, dirigée par Sylvinho, occupe actuellement la troisième place du groupe avec un seul point. Après une défaite initiale contre l’Italie (2-1), les Rouge et Noir ont arraché un match nul face à la Croatie (2-2), grâce à un but in extremis inscrit par Klaus Gjasula. Pour garder toutes leurs chances de qualification, les coéquipiers de Nedim Bajrami doivent impérativement s’imposer contre l’Espagne.

La Roja est déjà qualifiée, son adversaire peut encore l’être

De son côté, la Roja a parfaitement entamé son tournoi avec deux victoires consécutives : un 3-0 particulièrement convaincant contre la Croatie, suivi d’un succès étriqué 1-0 face à l’Italie. Ces résultats ont propulsé l’équipe d’Alvaro Morata en tête du groupe et lui ont assuré une place en phase à élimination directe. L’arbitrage de ce match décisif sera confié au Suédois Glenn Nyberg, assisté de Christian Fingert à la VAR.

Bien que déjà qualifiée, l’Espagne cherchera à maintenir sa dynamique positive, tandis que l’Albanie jouera son va-tout dans l’espoir de créer la surprise et de poursuivre l’aventure dans cet Euro 2024.