Al-Nassr. Le club de Ronaldo propose un énorme salaire à Kingsley Coman

Al-Nassr souhaiterait recruter Kingsley Coman, qui n’a pas encore pris de décision.

Al-Nassr a entamé des discussions avec le Bayern Munich pour recruter Kingsley Coman. Le club saoudien, où évolue avec Cristiano Ronaldo, ferait de l’international français sa priorité pour renforcer ses ailes selon l’expert transferts Fabrizio Romano.

Les échanges entre les deux clubs seraient « avancés » d’après le quotidien Bild, sans qu’une offre formelle n’ait été transmise. Le quotidien allemand évoque un premier montant de 40 millions d’euros prévu par Al-Nassr pour attirer le joueur de 29 ans. De son côté, Sky Sports précise les conditions salariales envisagées par le club saoudien : entre 20 et 25 millions d’euros nets annuels sur un contrat de trois saisons. Coman n’aurait pas encore pris de décision concernant cette proposition.

Coman a déjà refusé Al-Hilal

Kingsley Coman évolue au Bayern Munich depuis 2015, devenant l’un des joueurs les plus anciens de l’effectif bavarois. Son contrat actuel court jusqu’en 2027. L’été dernier, le Français avait déjà été associé à un transfert en Arabie saoudite, Al-Hilal étant alors évoqué. En juin dernier, lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, Coman avait déclaré vouloir « rester au Bayern » selon Sport Bild. L’entraîneur Vincent Kompany avait récemment souligné l’importance des buts décisifs marqués par le joueur dans l’histoire du club.

Coman reste surtout célèbre pour son but victorieux en finale de Ligue des champions 2020 contre le Paris Saint-Germain qui l’a formé. Le Bayern Munich a récemment recruté Luis Díaz pour concurrencer l’ailier français, tandis que Leroy Sané a rejoint Galatasaray.