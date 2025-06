A combien s’élève la fortune de Rodolphe Saadé, patron du sponsor de l’OM CMA CGM ?

Rodolphe Saadé pèse 7,8 milliards de dollars.

Lié de près à l’Olympique de Marseille depuis qu’en 2022, la CMA CGM qu’il dirige est devenue le sponsor majeur sur le maillot du club, Rodolphe Saadé est plus largement un patron qui pèse sur l’économie française, à travers la multitude de ses activités.

Selon le dernier classement de Forbes, l’homme d’affaire de 55 ans est à la tête d’un patrimoine estimé à 7,8 milliards de dollars cette année. Cette fortune colossale place le dirigeant marseillais au 401ème rang des personnes les plus riches du monde. Un classement qui témoigne de la puissance du groupe de transport maritime qu’il dirige depuis 2017, après avoir succédé à son père Jacques Saadé, fondateur de l’entreprise en 1978.

Ce diplômé de l’Université Concordia contrôle, avec sa famille, un véritable empire maritime. Le groupe CMA CGM, basé à Marseille mais rayonnant à l’international, génère un chiffre d’affaires annuel de 47 milliards de dollars et exploite plus de 500 navires desservant 420 ports commerciaux dans 160 pays. Depuis quelques années, Saadé et ses proches élargissent leur champ d’influence dans l’univers des médias. La famille possède de nombreux titres parmi lesquels, La Provence, Corse-Matin La Tribune via CMA CGM Médias oui depuis 2024, BFM TV et RMC.

Un partenariat avec l’OM prolongé jusqu’en 2027

L’engagement de CMA CGM auprès de l’OM, récemment prolongé jusqu’en 2027, illustre aussi l’attachement de Rodolphe Saadé à sa ville. Ce partenariat, qui voit le logo de l’entreprise orner le maillot des joueurs marseillais, représente l’une des nombreuses facettes de l’ancrage local d’un groupe aux ambitions mondiales.

Cette alliance entre l'un des clubs les plus populaires de France et l'une des plus grandes fortunes du pays symbolise parfaitement la dimension économique croissante du football moderne, où les grands groupes industriels trouvent dans le sport un vecteur d'image puissant.