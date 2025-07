OM. Nouvel agent français pour une piste de l’OM

L’attaquant néerlandais Brian Brobbey rejoint l’agence Sport Cover.

Convoité cet hiver, notamment de l’AS Rome et de l’Olympique de Marseille, alors pour remplacer le départ d’Elye Wahi, Brian Brobbey a laissé passer le train. Peut-être pas une deuxième fois si d’aventure des offres sont formulées cet été, l’attention de l’attaquant de 23 ans, joueur de l’Ajax.

Brian Brobbey signe avec l’agence Sport Cover

Le Néerlandais vient de rejoindre Sport Cover qui officialise son arrivée, quelques jours après celle du latéral du Stade Rennais, Mahamadou Nagida. Sport Cover est l’agence que dirige l’influent Meïssa N’Diaye, désormais chargé avec ses équipes de donner un élan supplémentaire à l’arrière de son nouveau poulain. Brian Brobbey est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Ajax qui l’a formé. Après avoir quitté le cocon amsteldamois libre en 2021 pour le RB Leipzig, il y est revenu un an plus tard moyennant une indemnité à plus de 16 millions d’euros.

A Sport Cover, les footballeurs encore jeunes aux CV prometteurs sont nombreux et peut-être que cela accélèrera son arrivée en France, à l’Olympique de Marseille ou ailleurs. A la condition que l’Ajax se montre ouvert à la négociation, car l’hiver dernier le club batave s’était montré gourmand, au point de faire fuit tous les prétendants, d’après ce qu’écrivait alors RMC Sport à son sujet.